スキンケアブランド｢ASUNE(アスネ)｣より、2025年3月21日(金)に新商品の｢Lip Gloss Plumper｣を含めた、ASUNEのリップアイテムをまとめてお試しできる特別ボックスを販売します。また、イチゴシロップのようなストロベリーピンクカラーの｢Lip Gloss Plumper｣の単品を3月27日(木)にASUNE公式オンラインストアにて新発売いたします。 ASUNE Strawberry Kit 価格:4,200円(税込) 新商品となるストロベリーピンクカ