デジタル教科書を使って授業に臨む生徒＝2024年2月、茨城県守谷市（画像の一部を加工しています）政府の「GIGAスクール構想」に基づき、公立高校の生徒1人1台の整備が求められているタブレット端末の購入代は、都道府県の半数が保護者負担であることが18日、文部科学省への取材で分かった。原資の新型コロナウイルス対策交付金の打ち切りで、公費負担から切り替える自治体も。家計圧迫で進学への不安の声も上がっており、識者は