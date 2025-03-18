＜大相撲三月場所＞◇九日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】195センチの巨体が「飛んだ」驚きの下手投げ付け出しが現行制度となって以降、初となる高卒の幕下最下位格付出力士としてデビューした話題の18歳新人力士が、“白鵬2世”といわれる身長195センチの巨体相手に“規格外”の投げで勝利。負けなしの5連勝に星を伸ばし、「バケモンだろw」「強すぎてワロタ」など驚嘆の声が相次いだ。新しい“怪物”の勢いが止