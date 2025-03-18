バンダイは、『劇場版アイカツ！』より「【予約特典付き】劇場版アイカツ！10th Anniversaryフィギュア 〜星宮いちご リラフェアリーコーデ〜」(24,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。2025年12月発送予定「【予約特典付き】劇場版アイカツ！10th Anniversaryフィギュア 〜星宮いちご リラフェアリーコーデ〜」(24,200円)『劇場版ア