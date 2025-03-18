香川県のJR高松駅で高さ3メートルほどの天井に設置されていた板が、ホームに落下しているのを乗務員が見つけました。落下した板の重さはおよそ5キロでした。JR四国は、板を固定するネジ周辺が腐食していて落下したと説明しています。1年前の点検で異常はありませんでしたが、1週間前にこの天井付近で雨漏りが起きていて再度調査を行っていました。（「グッド！モーニング」2025年3月18日放送分より）