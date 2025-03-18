九州最大の河川である筑後川と矢部川の清流に挟まれた、筑後平野南部に位置する福岡県八女市(やめし)は、季節ごとに美しい姿を見せる自然を愛でる行事や長い歴史を持つ伝統行事などがあり、自然や歴史を重んじるまち。肥沃な土壌と豊富な伏流水に恵まれた土地を有し、良質な農産物を育んでいます。今回紹介するのは、そんな八女市の国道3号線が通る自然に恵まれた場所にある「道の駅たちばな」。食をはじめとした、八女の魅力が詰