［カイロ１７日ロイター］ - エジプトのシシ大統領は１７日、イエメンの親イラン武装組織フーシ派が紅海の船舶を攻撃する中、スエズ運河の月間収入が８億ドル前後減少していると明らかにした。イランが支援するフーシ派は、イスラエルとの戦争でパレスチナ自治区ガザの住民を支援するため、２０２３年１１月以来紅海地域で船舶を攻撃。船舶が近くのスエズ運河を避けてアフリカを迂回せざるを得なくなり、世界の海運の混乱