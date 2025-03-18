第９７回センバツ高校野球大会が１８日、開幕した。準々決勝、準決勝翌日の休養日を各１日をはさみ、１３日間にわたって熱戦が展開される。優勝争いは昨秋明治神宮大会王者の横浜、エース・阪下漣を擁する東洋大姫路、史上４校目の春連覇を目指す健大高崎が軸。第１日の第３試合ではその健大高崎が、名将・馬淵史郎監督率いる昨秋四国王者・明徳義塾と激突する。１回戦から青森山田・沖縄尚学、山梨学院・天理、早実・高松商な