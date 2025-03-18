Photo: Kohei Kanayasu AIキャラがゲームを応援してくれる。中国のメーカーZTEが｢MWC Barcelona 2025｣で発表した「nubia Neo 3 GT 5G」と「nubia Neo 3 5G」は、ゲームプレイに全振りしたスマホ。メカメカしいビジュアルは、まさにゲーミングスマホといったデザインでロマンを感じさせるものです。背面のライトは設定から色を変えることもできるそう。「nubia Neo 3」シリーズのスペック「nu