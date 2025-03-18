「カブス−ドジャース」（１８日、東京ドーム）ドジャースの大谷翔平投手が朝、自身のインスタグラムを更新。「Ｓｅｅｙｏｕｔｏｎｉｇｈｔ」（今夜会いましょう）とつづり、背番号１６のＷＢＣ日本代表侍ジャパンのユニホームからドジャースの１７に早変わりしてホームランを放つ打撃の動画などを投稿した。大谷は１７日の公式練習では姿を見せていなかった。フォロワーからは「今日からの２連戦楽しみにしてます」「