【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■桑田佳祐が出演するApple Musicのラジオ番組『Tokyo Highway Radio』は3月19日に配信！ サザンオールスターズの桑田佳祐が、3月19日配信のApple Musicのラジオ番組『Tokyo Highway Radio』に初登場。スペシャルインタビューが放送される。 サザンオールスターズは、同日に最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリース。 番組で桑田