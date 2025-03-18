18日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年6月限は前日清算値比340ポイント高の2万5035ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万4883.49ポイントに対しては151.51ポイント高。 株探ニュース