【モデルプレス＝2025/03/18】ガールズグループオーディション「No No Girls」（通称：ノノガ）より誕生した7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が、3月22日発売の『ViVi』（講談社）5月号特別版表紙に登場。初の雑誌カバーを飾る。【写真】ちゃんみなオーディション、デビューグループ決定の瞬間◆HANA「ViVi」で雑誌初カバーHANAは、2024年秋に放送されたちゃんみながプロデューサーを務めたオーディション「No No Girls」から