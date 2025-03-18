河島本店の河島歳明社長旭日双光章受賞記念祝賀会が2日、和歌山市内のホテルグランヴィア和歌山で開催された。当日は漬物業界関係者をはじめ162名が出席し、受章を祝った。祝賀会は、前田雅雄・和歌山県漬物組合連合会副理事長のあいさつでスタートし、河島氏の漬物業界への功績を改めて周知。続いて中田吉昭・和歌山県漬物組合連合会理事長が発起人を代表して挨拶した後、岸本周平・和歌山県知事、尾花正啓・和歌山市長、中園雅