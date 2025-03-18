もう恨み節もいらないだろう。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」3月17日の第2試合は赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が中盤に2局連続の満貫でトップ。第1試合で勝利した浅見真紀（最高位戦）と共に同日2勝を達成し、個人成績ではセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）をかわして暫定首位に立った。【映像】園田の“しゃべくり”に亜樹が爆笑したシーン第1試合は浅見が親番で1500点の仕掛けから、カンした牌