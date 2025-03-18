アトレティコ・マドリードの指揮官ディエゴ・シメオネ監督が、16日に行われたラ・リーガ第28節バルセロナ戦を振り返った。前半終了間際にフリアン・アルバレスのゴールでアトレティコが先制すると、70分に途中出場のアレクサンダー・セルロートが追加点を挙げ2−0。ここまでアトレティコがバルサの攻撃を抑えそのまま勝利するかと思いきや、直後の72分にロベルト・レヴァンドフスキがバルサの反撃の狼煙を上げるゴールを決めると、