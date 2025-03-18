SHINeeの“末っ子”テミンが、韓国のコスメブランド「AHC」のアンバサダーに選ばれた。【写真】日本人アイドル、テミンとコラボ「AHC」は3月17日、新たなマスターズサンケアアンバサダーにテミンを起用したと発表した。「AHC」は、「テミンはデビュー以降、常に挑戦し成長し続けるアーティストであり、徹底した自己管理によって少年のような魅力を失わない若々しいルックスで、ファンの間でも大きな人気を誇っている。さらに、完璧