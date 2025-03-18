和歌山県那智勝浦町にある世界遺産の熊野那智大社と那智山青岸渡寺が、米タイム誌の２０２５年版「世界で最も素晴らしい場所」１００選に選ばれた。堀順一郎町長らが１７日に記者会見し、「熊野文化を守り、育ててきたものが評価された。海外の観光客がさらに増えると期待している」と喜んだ。町によると、タイム誌が１３日のオンライン版で、世界で最も素晴らしい場所の「訪れるべき場所」部門に選定したと発信。熊野那智大社