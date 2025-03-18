米大リーグ（MLB）・ドジャースの専属カメラマン、ジョン・スーフー氏が日本時間18日までに自身のインスタグラムを更新し、大谷翔平ら選手の試合内外の様子を公開した。【写真多数】なんておちゃめな笑顔…大谷翔平の貴重ショット満載「知らない場面が見れて、ありがとう」スーフー氏は「The SooHoo Scrapbook“Past Few Days in Tokyo”」とつづり、試合や練習風景を収めた写真をスライドショー形式で紹介。大谷が東京ドーム