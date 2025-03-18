第97回選抜高校野球大会が18日、開幕する。今大会に出場する32校は古豪から新鋭まで幅広い。主な話題やエピソードを紹介する。【写真】壊したい「男女の役割」横浜清陵の監督昨年1月の能登半島地震で学校施設が大きな被害を受けた日本航空石川。昨秋の北信越大会で準優勝し、2年連続の選抜大会をつかんだ。選手たちは昨春、山梨県内の系列校に一時練習拠点を移して準備した。中村隆監督は「特別すぎる環境で、冷静にやろうと