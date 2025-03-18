15日の巨人戦では2年ぶり凱旋アーチ…17日の前日練習は姿見せずドジャースの大谷翔平投手が18日、自身のインスタグラムを更新。東京ドームで開幕するカブスとの「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」を目前に控え、「See you tonight」と綴った。15日の巨人戦は戸郷から2年ぶりの凱旋アーチとなる右越え2ランを放つなど2打数1安打2打点1四球。16日の阪神戦は2打数無安打で、17日に東京ドームで行われた前日練習には姿