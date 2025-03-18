きょう午前６時ごろ、山形県朝日町で車２台が衝突する事故がありました。男性１人が意識不明の重体で病院に運ばれています。 警察によりますと、けさ６時ごろ朝日町中沢の国道２８７号で、軽トラックと中型トラックが衝突しました。 この事故で軽トラックを運転していた男性が意識不明の重体で病院に搬送されましたが、容体はわかっていません。 警察が男性の身元、事故の状況などを調べています。