福岡管区気象台は18日午前6時15分、暴風と大雪および落雷に関する福岡県気象情報を発表した。福岡地方の沿岸の海域と北九州地方の響灘では、18日昼過ぎから19日朝にかけて、暴風に警戒を呼びかけた。18日夕方から19日昼前にかけて、山地を中心に大雪に、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうにも注意喚起した。［気象概況］19日にかけて低気圧が発達しながら日本海西部に進み、気圧の傾きが大きくなる見込み。また、九州北部