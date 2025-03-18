【ソウル聯合ニュース】韓国の大韓貿易投資振興公社（ＫＯＴＲＡ）は１８日、４月１３日に開幕する大阪・関西万博の韓国パビリオンの準備状況を点検するため、代表団が現地を視察したと明らかにした。産業通商資源部とＫＯＴＲＡが設置した韓国パビリオンは敷地面積３５０１平方メートルで、伝統や自然、技術、文化を融合した韓国の未来社会のビジョンを紹介する。三つの展示館で構成され、４月の開館を目指し内装工事が行われて