18日午前1時35分ごろ、愛知県一宮市大志1丁目で、住宅が燃えていると、近くの男性から119番があった。約1時間40分後に鎮火し、木造2階建て約120平方メートルが全焼した。焼け跡から2人の遺体が見つかった。一宮署によると、1階と2階から1人ずつの遺体が見つかり、いずれも年齢、性別は不明という。身元や出火原因を調べている。現場はJR尾張一宮駅から南東に約700メートルの住宅街。