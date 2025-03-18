2024年12月、静岡市清水区の郵便局で局員に包丁を突き付け現金を奪おうとしたとして、強盗未遂などの罪に問われていた男の裁判で、静岡地方裁判所は3月17日、懲役3年の判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、静岡市清水区の介護職員の男（60）です。 判決によりますと、男は2024年12月、静岡市清水区の袖師郵便局に押し入り、局員に対して「金を出せ声をたてるな」と書かれた紙を示して包丁を突き付け、現金を奪おうとしまし