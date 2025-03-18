暗殺事件翌日、ホワイトハウスのイーストルームに正装安置されたケネディ元大統領の棺/Abbie Rowe/The White House/John F. Kennedy Presidential Library and Museum（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１７日、文化施設「ケネディ・センター」で記者団の取材に応じ、かねて選挙公約に掲げていたジョン・Ｆ・ケネディ元大統領暗殺事件に関する文書の公開を翌１８日に行うと明らかにした。文書の黒塗りは一切しない方針という。トランプ