[ベイルート １７日 ロイター] - レバノンのメナッサ国防相とシリア暫定政府のムルハフ・アブカスラ国防相が停戦に合意したと、両国の国防省が１７日に発表した。両国の国境地帯ではこの２日間の戦闘により１０人が死亡している。シリア国防省とレバノン保健省によると、この２日間の国境を越えた衝突で、シリア軍の兵士３人が死亡。レバノン側は７人が死亡、５２人が負傷したという。レバノンとシリアの国防相はまた、国境で