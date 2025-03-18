東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値162.98高値163.05安値161.50 165.07ハイブレイク 164.06抵抗2 163.52抵抗1 162.51ピボット 161.97支持1 160.96支持2 160.42ローブレイク ポンド円 終値193.84高値193.97安値191.97 196.55ハイブレイク 195.26抵抗2 194.55抵抗1 193.26ピボット 192.55支持1 191.26支持2 190.55ローブレイク