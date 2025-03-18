東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.25高値8.25安値8.14 8.40ハイブレイク 8.32抵抗2 8.29抵抗1 8.21ピボット 8.18支持1 8.10支持2 8.07ローブレイク シンガポールドル円 終値112.18高値112.25安値111.35 113.40ハイブレイク 112.83抵抗2 112.50抵抗1 111.93ピボット 111.60支持1 111.03支持2 110.70ローブレイク 香港ドル