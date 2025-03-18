東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6384高値0.6391安値0.6318 0.6484ハイブレイク 0.6437抵抗2 0.6411抵抗1 0.6364ピボット 0.6338支持1 0.6291支持2 0.6265ローブレイク キーウィドル 終値0.5820高値0.5826安値0.5734 0.5945ハイブレイク 0.5885抵抗2 0.5853抵抗1 0.5793ピボット 0.5761支持1 0.5701支持2 0.5669