通貨別短期トレンド一覧 1.NZドル＜↑↑＞ 2.豪ドル＜↑↑＞ 3.カナダドル＜↑↑＞ 4.ポンド＜↑＞ 5.スイスフラン＜↑＞ 6.ユーロ＜↑＞ 7.ドル＜↓＞ 8.円＜↓↓＞ 3月18日8時12分時点