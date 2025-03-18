週明け17日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前週末比353ドル44セント高の4万1841ドル63セントで取引を終えた。前週に1300ドル超値を下げた反動で、値ごろ感が出た銘柄が物色され、買い注文が優勢となった。上げ幅は一時、500ドルを超えた。17日にアメリカ商務省が発表した2月の小売売上高の前月比伸び率が市場予想を下回ったことや、トランプ政権の関税政策への警戒感から上昇幅は限られた。ハイテク株主体の