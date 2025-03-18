・ＮＹダウ４１８４１．６３（＋３５３．４４） 高値４２０１３．１０ 安値４１４１２．７５ ・Ｓ＆Ｐ５００５６７５．１２（＋３６．１８） ・ナスダック総合指数１７８０８．６６４（＋５４．５７８） 出所：MINKABU PRESS