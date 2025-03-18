なにわ男子・長尾謙杜が劇場映画初主演を務め、當真あみがヒロインを演じる映画『おいしくて泣くとき』より、主人公・心也（長尾）と夕花（當真）の心が通じ合う瞬間を切り取った本編映像が解禁された。【動画】「ひま部」結成シーンを収めた『おいしくて泣くとき』本編映像本作は、森沢明夫による同名小説を実写映画化した切ないラブストーリー。主人公・心也を長尾謙杜、ヒロイン・夕花を當真あみが演じ、安田顕、美村里江、