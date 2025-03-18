3月16日、藤本美貴が自身のYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ』を更新。12歳の長男のファッション事情について語った。【関連】藤本美貴＆庄司智春、長男が中学校に入学！家族3SHOTに反響「素敵なママの顔」「ぐっときました」今回の動画では、藤本と夫・庄司智春（品川庄司）がドライブをしながら、さまざまなトークを展開。この中で、長男の洋服事情について話題が及ぶと、藤本は、「（長男はファッションについて）何も知ら