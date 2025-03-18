3月16日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新した。【写真】「米田家尊い」と反響の親子3SHOTなども公開5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとして活動しながら、俳優としても活躍し、現在放送中のNHK連続テレビ小説『おむすび』では、橋本環奈が演じる米田結の夫・翔也役を演じている佐野。この日に更新した自身のInstagramアカウントでは、「たまには夫婦でこういうのもやっていかないとね」「一応、クマあたりをイメージ