皇位継承順位2位で、秋篠宮家の長男の悠仁さまが成年となって初めての記者会見を行った。コラムニストの矢部万紀子さんは「悠仁さまはいつも笑顔が少なくつまらなそうな様子だったが、印象が変わった。だが、どうしても3年前の愛子さまの会見を思い出してしまい、複雑な気持ちになった」という――。写真＝iStock.com／mtcurado※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mtcurado■「スタイル抜群」「笑顔」に“少しほっとした”