Ted HessonJack Queen[ワシントン １７日 ロイター] - 米司法省は１７日、ベネズエラ人数百人の国外追放を巡り、トランプ政権に裁判所判断を無視したかどうかを説明するよう命じた判事の解任を求めた。トランプ政権は週末、地裁の強制送還差し止め判断にもかかわらず、ベネズエラの犯罪組織の２００人超をエルサルバドルの収容施設に送還した。首都ワシントンの連邦地裁は１５日の審理で、トランプ大統領がベネズエラから不