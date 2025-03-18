気象庁によると、18日午前5時ごろ、熊本県八代市、上天草市、芦北町で震度4の地震があった。福岡県みやま市でも震度2を記録した。震源地は同県天草・芦北地方で地震の規模はマグニチュード（M）4.8と推定。震源の深さはごく浅い。地震による津波の心配はない。ありません。この地震について、緊急地震速報が発表された。熊本県八代市