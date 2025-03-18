David Ljunggren[オタワ １７日 ロイター] - カナダのカーニー新首相は１７日、米国からの戦闘機購入契約に代わる可能性を模索していることを明らかにした。カナダが安全保障を米国に依存し過ぎていることに懸念を示した。カナダは、米防衛大手ロッキード・マーチンからＦ─３５戦闘機８８機を購入する１９０億カナダドル（約１３２億９０００万米ドル）相当の契約を結んでいるが、カーニー氏は就任後すぐに見直しを指示した。