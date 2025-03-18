Steven Scheer[エルサレム １７日 ロイター] - イスラエル財務省が１７日発表した報告書によると、２０２４年のパレスチナ自治区ガザおよびレバノンでの戦争に関する政府支出は１１２０億シェケル（３１０億ドル）に達した。イスラム組織ハマスがイスラエルに奇襲攻撃を開始した２３年１０月７日以来の戦争関連支出は１４１６億シェケルに上る。２４年の防衛費総額は１６８５億シェケル、国内総生産（ＧＤＰ）比８．４％と、２