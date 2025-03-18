JR九州によりますと、熊本で発生した地震の影響で、九州新幹線は熊本から川内の間で運転を見合わせていて、川内から鹿児島中央の間では本数を減らして運行しています。 熊本から新水俣の間の線路に異常がないか点検していて、運転再開は午前9時半ごろを見込んでいます。 肥薩おれんじ鉄道は八代から出水の間で運転を見合わせています。 ・ ・ ・