日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2811（+50.5+1.83%） ホンダ1491（+15+1.02%） 三菱ＵＦＪ2068（+38+1.87%） みずほＦＧ4334（+109+2.58%） 三井住友ＦＧ3989（+97+2.49%） 東京海上5782（+73+1.28%） ＮＴＴ148（+0.2+0.14%） ＫＤＤＩ4810（+7+0.15%） ソフトバンク213（+0.1+0.05%） 伊藤忠7296（+351+5.05%