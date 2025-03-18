Nicholas P. BrownJuveria Tabassum[１７日 ロイター] - 米アパレル大手フォーエバー２１の米国事業運営会社は１６日、連邦破産法１１条の適用を申請したと発表した。２０１９年に続き２度目の破産申請となる。米国内の事業が対象で、海外店舗は影響を受けない。コスト増やインターネット通販との競争激化などを理由に挙げた。米３５４店舗の運営会社のブラッド・セル最高財務責任者（ＣＦＯ）は、小口輸入品に対する関税免