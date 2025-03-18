P&Gとユニリーバでマーケの腕を磨く ――中川さんはマーケティング業界で有名なP&Gとユニリーバの両社を経験しているとのこと。それぞれどんな業務を担当していたのですか。 新卒でP&Gのマーケティングに入社し、「マックスファクター」（※）という化粧品ブランドにアサインされました。そこからキャリアをスタートして、最後は「アテント」（※）という介護