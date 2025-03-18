日本製の新型車両の調達を進めている台湾高速鉄道が、2027年後半に運行を始められるとの見通しを示しました。【映像】台湾新幹線に日本製「新型車両」 2027年に運行へ台湾新幹線を運営する台湾高速鉄道は17日、日立と東芝でつくる企業連合との間で、車両の導入をめぐる追加契約を結びました。双方は2023年に約1240億円に上る車両の調達契約を結び、詳しい設計内容などの協議を続けていました。「技術やノウハウを生かして高品