カナダ首相トランプの「カナダは米国の51番目の州」発言やめるまで米政権とは協議しない カナダのカーニー新首相はトランプ氏がカナダに対して無礼な発言をやめるまでは米政権とは協議しないと述べた。トランプ氏の「カナダは米国の51番目の州」発言は無礼だ。同発言をやめるべきだ。