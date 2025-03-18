【香港】 雇用統計（2月）17:30 予想N/A前回3.1%（失業率) 【ユーロ圏】 ドイツZEW景況感指数（3月）19:00 予想N/A前回26.0（ZEW景況感指数) ユーロ圏貿易収支（1月）19:00 予想N/A前回155.0億ユーロ（季調前) 予想N/A前回146.0億ユーロ（季調済) 【カナダ】 消費者物価指数（CPI）（2月）21:30 予想0.5%前回0.1%（前月比) 予想2.2%前回1.9%（