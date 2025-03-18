芳根京子主演ドラマ『まどか26歳、研修医やってます！』（TBS系）には横浜DeNAベイスターズの要素が隅々までちりばめられていた。主人公・まどか（芳根京子）の部屋のグッズから応援シーン、さらには人間関係を深める重要な役割まで、“ベイスターズ推し”の設定は本作で重要な役割を担っていた。 参考：『まどか26歳』原作者・水谷緑が感動した制作陣の“本気”芳根京子は「応援したくなる」 なぜベイ